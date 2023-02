Ibra: “Sono pronto a tornare e con me le cose cambieranno”

Zlatan Ibrahimovic sarebbe pronto a tornare in campo per risollevare il suo Milan.

Il campione svedese si è dichiarato fiducioso sul suo ritorno a Sport Mediaset, convinto di poter continuare a fare la differenza con la maglia del Milan: “Sono oramai pronto a tornare, mi sento ancora il numero uno. Con il mio ritorno tutto cambierà, ho voglia di tornare a fare quello che so fare. Sono stato fuori per tantissimo tempo, spero di recuperare il tempo perso. Ci possono stare dei momenti come questi in un campionato così lungo, ma è tutto nella normalità, in questo momento bisogna solo andare in campo e dimostrare chi siamo”.