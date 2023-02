Tmw: “Il Napoli è troppo distante, l’Inter ha perso terreno, impossibile recuperare”

Il Napoli è troppo distante. Tuttomercatoweb sta analizzando la situazione dell’Inter: “Il rimpianto di essere a -13 punti dalla vetta. Metà del merito va all’allenatore Spalletti e metà all’Inzaghi. Recentemente, il tecnico nerazzurro ha detto che con i punti accumulati finora sarebbe in lizza ovunque nel Vecchio Continente. Non è così: c’è ancora la possibilità che il Bayern raggiunga i quarantasei punti, nonostante abbia due partite in meno rispetto alle altre squadre della Bundesliga.

La squadra del Napoli vola alto, mentre l’Inter ha perso terreno. Correrà quanto vuole ma ormai è impossibile recuperare il tempo perduto. Ci vorrebbe un miracolo inversamente proporzionale a quello dei partenopei, ma non ne vale la pena nemmeno provarci. Unica speranza: la Champions; forse l’Inter non può puntare alla vittoria finale, ma può togliersi parecchie soddisfazioni.”