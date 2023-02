Secondo quanto riportato da Il Mattino l’incontro per provare a prolungare l’accordo con Piotr Zielinski verrà fissato al termine della stagione. Il contratto del polacco andrà in scadenza il 30 giugno 2024. Al termine del campionato si parlerà di futuro, per ora c’è solo il presente, a cominciare dalla trasferta di La Spezia.