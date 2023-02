Schira: “Ounahi al Marsiglia? Non voleva aspettare l’estate”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio. Si è parlato di Azzedine Ounahi, obiettivo sfumato del calciomercato partenopeo, e del suo approdo al Marsiglia.

“Cosa ha spinto Ounahi a Marsiglia? Il calciatore non aveva voglia di aspettare l’estate. Il Napoli avrebbe potuto contrattualizzarlo soltanto in estate, in virtù della indisponibilità dello slot per extra-comunitari. Fin quando la concorrenza era di club inglesi come Leicester e Leeds, gli azzurri potevano ritenersi preferibili. Il Marsiglia, però, può essere considerato forse il secondo club della Ligue 1, con una tifoseria calda e passionale. Ritengo, tuttavia, che gli azzurri non avessero una certa necessità nel coprire tale ruolo, soprattutto dopo il rinnovo di Lobotka“.