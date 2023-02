Inter: Skriniar resterà il titolare fino alla fine della stagione

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar resterà il titolare di difesa dell’Inter fino alla fine del campionato. Il difensore slovacco, nonostante abbia già firmato un precontatto con il PSG per la prossima stagione, vuole onorare fino all’ultimo la maglia nerazzurra. Infatti, i richiami della dirigenza e di Inzaghi hanno riportato serenità e tranquillità nell’ambiente. Skriniar, quindi, sarà pronto a essere di nuovo in campo dal primo minuto nel derby contro i rossoneri, ma ovviamente non indosserà la fascia di capitano al braccio: ormai il nuovo capitano nerazzurro sarà Lautaro Martinez.