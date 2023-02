Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli riguardo alla telefonata tra il presidente De Laurentiis e un tifoso del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“In una telefonata privata quante volte scherziamo o provochiamo. Se l’avesse fatto in una conferenza allora sarei stato il primo a criticarlo, ma in quel contesto no. Ha avuto poca prudenza perché è chiaro che una persona così popolare può essere registrata a telefono. La distinzione che dovrebbe fare è tra chi l’ha criticato e chi invece l’ha insultato“.