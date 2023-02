Accostato al Napoli, Ounahi: “Vi svelo la mia scelta”

Azzedine Ounahi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Olympic Marsiglia. Il centrocampista, che aveva ben figurato ai Mondiale con la nazionale marocchina, era oggetto del desiderio anche del Napoli. Purtroppo l’affare con gli azzurri è saltato perché l’OM ha sborsato ben 8 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore marocchino. Oggi si è presentato ai suoi nuovi tifosi, rilasciando alcune dichiarazioni:



“Sappiamo tutti che molti club erano interessati a me, in Italia ed in Inghilterra, ma alla fine ho scelto il Marsiglia. Ho preso questa decisione perché la citta mi ricorda casa mia, cioè il Marocco. La società ha tanta fiducia in me, ora dovrò mostrare le mie qualità a loro e ai tifosi”.