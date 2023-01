Luciano Spalletti è il candidato principale alla vittoria della panchina d’oro 2023. Il premio è un riconoscimento molto importante per un allenatore perchè viene assegnato tramite il voto dei colleghi. Ad oggi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, l’allenatore del Napoli è il pole, grazie allo splendido cammino degli azzurri, primi in campionato con tredici punti di vantaggio e protagonisti di un bel percorso in Champions League.