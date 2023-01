Carboni rivela: “Offrii Osimhen all’Atletico 4 anni fa. Valeva 8mln ma non lo ritennero adeguato”

Amedeo Carboni, ex calciatore della Roma, ha parlato di Osimhen ai microfoni di 1 Football Club, programma in onda su 1 Station Radio: “Futuro in Spagna o in Inghilterra per Osimhen? “Porterei Victor in Premier, ma dipende dall’interesse futuro delle squadre. In questo momento, se dovessero farsi avanti club importanti, sarebbe un’alternativa di Benzema al Real, sarebbe un ottimo colpo anche per club spagnoli o anche per il Bayern Monaco. Offrii Victor all’Atletico Madrid quattro anni fa, valeva 8 milioni all’epoca. Parlai prima del Covid con il club spagnolo, ma non lo ritennero adeguato”.