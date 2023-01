Massimo Mauro, esperto e talent di Pressing, a “Sport Mediaset“, ha parlato ieri in questo modo della vittoria del Napoli contro la Roma.

In particolare, ha parlato dei singoli e di organizzazione che Spalletti ha dato alla sua squadra. Queste le sue parole:

“Io credo che tanti giocatori del Napoli siano forti, ma la squadra azzurra non ha giocatori più forti dell’anno scorso; ad esempio, non voglio pensare che Kim sia più forte di Koulibaly”.

Poi, a queste parole ha risposto Lazzaroni, che su Kim ha detto:

“Non sono d’accordo con Massimo, per me Kim è più forte di Koulibaly: forse pecca solo in fisicità il coreano, ma è sempre attento, veloce e sbaglia pochissimo“.