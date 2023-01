Anche per Napoli-Roma Luciano Spalletti ha preferito non organizzare alcun ritiro pre-partita. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come questo accada ogni volta che la squadra è impegnata in un posticipo serale.

Scaramanzia o un semplice modo per trasmettere serenità? Fatto sta che ormai si tratta di un rito, i giocatori si ritrovano direttamente il mattino della partita per l’ultima seduta atletica la preparazione degli ultimi dettagli.