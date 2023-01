Spalletti, su Osimhen strategia del silenzio ma con lui in campo il Napoli è devastante

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea come Luciano Spalletti abbia un giocatore in grado di fare la differenza praticamente in ogni partita: Victor Osimhen.

“Sembra che l’allenatore non ne parli di proposito, ma il Napoli, con lui in campo, può vantare diverse opzioni per far male alla Roma. Mou può puntare sulle giocate di Dybala, ma secondo la Rosea il Napoli possiede più soluzioni offensive, e a dimostrarlo sono i dati offensivi sulla compagine azzurra. Tuttavia non c’è dubbio che Kvara e Osimhen formino una delle coppie di attacco più spettacolari in Europa”.