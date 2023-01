Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma. Queste le sue parole: “Il Napoli ha già vinto lo scudetto, è irrecuperabile. Complimenti agli azzurri e anche a Spalletti per il grande lavoro svolto. Quando ero al Tottenham volevo acquistare Kim, ma il club non poteva spendere soldi”.

Ecco il siparietto in conferenza…https://youtu.be/xVXMSo8qSUk