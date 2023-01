Il Napoli negli scorsi giorni aveva messo nel mirino Josip Brekalo, giocatore del Torino nella passata stagione. L’esterno croato però non arriverà in maglia azzurra per fare la riserva di Kvaratskhelia perché è un nuovo giocatore della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il club toscano ha in giornata ufficializzato l’arrivo del croato dal Wolfsburg.