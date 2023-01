Spalletti ha parlato in conferenza stampa a proposito del nuovo acquisto del Napoli Pierluigi Gollini. Queste le sue parole: “Gollini è un portiere molto forte ma ha avuto un momento di flessione: da titolare in Champions si è ritrovato ad essere costantemente in panchina. Deve ritrovare tranquillità e forza. Ha grandi qualità sia fisiche che tecniche“.