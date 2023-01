Lo Monaco: “Zaniolo non può essere il post-Lozano al Napoli perché è un bimbo viziato”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della sfida tra Napoli e Roma e di Zaniolo. Secondo il dirigente il talentuoso 22 giallorosso non è adatto come post-Lozano perché è un giocatore che pensa più all’estetica che al campo. Le sue parole: “Dybala è un calciatore di livello assoluto, un elemento che va ad aumentare il valore di una squadra già forte di base come la Roma. Contro il Napoli può essere la sua partita ma contro gli azzurri è difficile. Zaniolo non può essere il post-Lozano perché è un bimbo viziato e stiamo ad un nuovo caso Balotelli. Il problema del calcio moderno è che inculca dei valori già da giovanissimi e i mezzi giocatori vogliono diventare campioni strapagati. Ormai ci sono troppi privilegiati. Poi Zaniolo a me sembra pensi più all’estetica che alla concretezza, pensa più alle cose extra campo. La forza del Napoli sta nel non avere bambini viziati in questa rosa. Con Kvaratskhelia non c’è neanche paragone, perché il georgiano è di un’altra categoria. La sfida di domani sarà una bella sfida e una gara difficile ma vincere significherebbe aumentare il divario ulteriormente. Se guardiamo le altre attualmente il Napoli può decidere il proprio destino, è la favorita numero uno”.