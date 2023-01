Nela, ex giocatore di Napoli e Roma, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero parlando di Napoli-Roma. Queste le sue parole: “Il Napoli è la migliore squadra del campionato e anche in Champions si è fatta rispettare. Non è facile giocare contro la Roma, ha una difesa solida difficile da superare. Il vuoto dietro il Napoli è dovuto alle crisi continue delle milanesi. Solo gli azzurri stanno avendo una certa regolarità nel loro cammino”.