Il Mattino – Napoli-Roma sarà una partita particolare per il presidente De Laurentiis. Questo il motivo

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su una situazione particolare per il presidente Aurelio De Laurentiis alla vigilia di Napoli-Roma. Secondo il quotidiano uno, Dan Friedkin, si regalava lo Speciale One Mourinho pagandolo a peso d’oro, mentre l’altro, De Laurentiis strappava Spalletti con uno stipendio da 2,8 milioni. Uno si faceva immortalare felice abbracciato alla Conference League, l’altro cancellerebbe persino l’Europa League dalle mappe delle competizioni europee figurarsi la Conference. Uno ha fatto carte false per strappare Dybala alla concorrenza mentre l’altro se ne infischiava delle critiche e si consolava con Kvara. Infine, mentre Friedkin si godeva i 45mila abbonati dell’Olimpico, De Laurentiis con timidezza apriva la campagna abbonamenti a poche ore dal via del campionato. A rivederle ora, a fine gennaio, Napoli e Roma ne hanno fatta di strada. I cannibali contro quelli che dovevano tenere il passo e ora sono distanti 13 punti. Una Fossa delle Marianne. De Laurentiis vive a Roma gran parte dell’anno. Per lui è una partita speciale perché molti di quelli del suo mondo lavorativo tifano per i giallorossi. Friedkin insegue la parità del bilancio, faro economico e finanziario del Napoli di De Laurentiis