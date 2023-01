Il Roma – Kvaratskhelia recuperato, Elmas spera comunque di ritagliarsi un posto da titolare

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano va sempre meglio il recupero di Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano si sta allenando regolarmente ed è pronto per vestire la maglia nunero 77 dal primo minuto nella sfida di domenica contro la Roma. Il calciatore azzurro era rimasto fermo contro Cremonese e Salernitana per colpa di un attacco influenzale ma da qualche giorno si è ripreso. Nonostante il rientro di Kvara c’è Elmas che spera di potere avere una casacca da titolare nel bigmatch contro i capitolini allenati da Mourinho. Potrebbe anche giocarsi il posto con Zielinski. Il polacco, infatti, non sta attraversando un buon momento in questo mese di gennaio.