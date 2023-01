Il Mattino – Serena: “Osimhen è completo, ha una tecnica incredibile…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Aldo Serena.

L’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus si è soffermato su Victor Osimhen, evidenziando la sua stima nei confronti del nigeriano: “Di Osimhen mi piace la sua completezza, ha una varietà e una tecnica incredibile. E poi è veloce: può andare anche in solitudine e inventarsi il gol come gli pare. Insomma, è un terminale offensivo perfetto”.

E ancora: “Quando hai uno come Osimhen, sai che ti ci puoi appoggiare perché sa difendere bene il pallone. La sua crescita che è sotto gli occhi di tutti. Il brutto infortunio allo zigomo lo aveva un po’ bloccato anche perché è bravo di testa. Ma ora è esploso con tutto il Napoli, la squadra gioca in maniera ideale per la punta centrale. Victor ci mette del sui, ma la squadra lavora bene sugli esteri e con ritmi perfetti: il pallone arriva sempre sul primo movimento”.