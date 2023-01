Si scrive Meret, si legge muro: l’uomo decisivo di questo Napoli

Semplicemente Alex Meret! Il numero 1 del Napoli è stato spettacolare nelle ultime uscite del Napoli: decisivo e sicuramente lucido, l’estremo difensore azzurro, nel deviare felicemente le conclusioni prima di Rrhamani contro la Juventus e poi di Piatek ieri. Sottovalutato ad inizio stagione, ora si è preso le chiavi della porta partenopea. I suoi riflessi sono risultati efficaci e la sua capacità di rimanere concentrato anche a freddo sono qualità da non lasciare in rassegna. Anche Spalletti nel post partita di Salernitana-Napoli ha evidenziato l’importanza di Alex Meret in questo Napoli a quota 50 punti.