Ai microfoni di Dazn, Massimo Ambrosini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prima parte di stagione del Napoli:

“La sensazione è che il Napoli abbia talmente tanta qualità in tutte le zone del campo che riesce a vincere anche in giornate non brillantissime come oggi. I 50 punti in un solo girone sono un traguardo difficilmente ripetibile“.