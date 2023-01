CorrSport – Napoli a Salerno con l’obiettivo 50 punti a portata di mano!

“Trentatré anni di Coppe Italia, Supercoppe e tante altre piccole gocce di felicità non sono mai state sufficienti a soddisfare la Napoli che Spalletti ha portato all’incandescenza in soli 562 giorni con il suo football divenuto persino sexy. La clessidra sembra scorrere via velocemente, e intanto si contano le partite che restano“, è l’apertura de Il Corriere dello Sport nello spazio dedicato al Napoli, presentando la sfida con la Salernitana e indicando l’obiettivo che gli azzurri inseguono oggi all’Arechi.

“Salernitana-Napoli diventa lo spartiacque statistico d’una stagione ‘folle’, continua il quotidiano. Con quella soglia abbagliante dei cinquanta punti che sembra segni quasi un confine tra la realtà e la fantasia e invece rappresenta una verità assoluta a portata di mano”.