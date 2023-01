Salernitana-Napoli – Sull’autostrada verso Salerno tantissime bandiere del Napoli sui palazzi

Il Napoli oggi pomeriggio affronterà in un derby tutto campano la Salernitana, senza però la possibilità di tifosi nel settore ospiti. Gli azzurri nonostante tutto non solo soli e i supporter della squadra di Luciano Spalletti fanno sentire la propria vicinanza alla squadra. Come appreso dalla redazione di MondoNapoli sui palazzi che affacciano sull’autostrada verso Salerno ci sono tantissime bandiere del Napoli. Il clima derby si inizia a far sentire, la vicinanza e la passione dei tifosi non manca per la squadra azzurra.