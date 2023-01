Tuttosport avvisa la Juve: “Col processo stipendi si rischia una nuova sanzione”

Da Torino sottolineano come la Corte della FIGC abbia aperto un altro capitolo dell’indagine relativa alla “manovra stipendi”, che ancora attende di essere valutata dalla Giustizia Sportiva. I guai per la Juve potrebbero non essere conclusi.

Infatti, come evidenzia l’edizione odierna di Tuttosport, ciò può comportare altre sanzioni per i bianconeri, che avranno impatto diretto durante questa stagione. Scontato, in ogni caso, che bisognerà attendere l’esito del ricorso che verrà presentato al Collegio di Garanzia del CONI sulla sentenza di ieri.