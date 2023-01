Francini: “Le seconde linee del Napoli hanno fatto bene, è stata brava la Cremonese a restare in partita”

Giovanni Francini, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta Dello Sport, dove ha parlato dell’eliminazione del Napoli in Coppa Italia.

“Perdere non fa mai piacere e uscire da una competizione non aiuta nella gestione del gruppo poiché qualcuno vedrà ridursi i suoi spazi, ma si è notato che il mirino era puntato altrove. Le cosiddette seconde linee hanno fatto bene, piuttosto la Cremonese ha i suoi meriti per essere rimasta in partita. Reazione? Spalletti troverà la chiave giusta. L’obiettivo scudetto è una motivazione straordinaria e questa uscita dalla Coppa caricherà ulteriormente”.