Sky, Marchetti: “Se l’Inter vuole insidiare il Napoli serve un filotto importante”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb dell’Inter e di come potrebbe insidiare il Napoli nella lotta al titolo: “Un derby che l’Inter praticamente ha avuto sempre in mano, senza mai soffrire, senza mai perdere la testa, giocando con consapevolezza, con maturità, con un’energia ritrovata. Inzaghi considera questo 2023 dell’Inter un percorso netto: il pari con il Monza non gli va giù e lui, in cuor suo, lo considera una vittoria.

Per insidiare il Napoli ci vorrebbe un filotto straordinario e sarebbe necessario anche che il Napoli rallentasse questa sua grande, ma questa Inter sta ritrovando quello spirito che aveva avuto per buona parte della passata stagione. Qualità di gioco, attenzione ai dettagli. Lo scorso anno non bastò per vincere il campionato perché il Milan riuscì addirittura a fare meglio, approfittando proprio di alcuni momenti di mancanza di lucidità nerazzurra. Stasera è stato l’esatto contrario. Un Inter senza sbavature contro un Milan che è sembrato meno convinto, meno concentrato, meno attento”.