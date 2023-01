Gazzetta – Con la Salernitana per chiudere a 50 punti nel girone di andata: i precedenti

Il Napoli, battendo sabato la Salernitana, chiuderebbe il girone d’andata a quota 50 punti. Pochissime volte è successo nella storia che una squadra facesse così tanti punti nelle prime 19 giornate. La Gazzetta, nella sua edizione odierna, ricorda questi precedenti e come alla fine del campionato si sono posizionate le squadre: “Nella sua storia quasi centenaria il Napoli non ha mai “girato” a queste cifre nell’era dei tre punti a vittoria, cioè dalla stagione 1994-’95. Chi c’è riuscito (due volte la Juventus e una l’Inter) alla fine ha sempre conquistato lo scudetto. Come dire, il titolo di campione d’inverno conta fino a un certo punto, ma arrivarci con un bottino notevole, con una media che toccherebbe i 100, aiuta sì a vincere.