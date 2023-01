Thiago Motta: “Il Napoli è la squadra che per ora merita la Serie A e Kvara sta facendo grandi cose”

Il tecnico del Bologna ed ex giocatore Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa per parlare del match tra i rossoblu e l’Udinese. Al tecnico felsineo è stata fatta anche una domande sulle rivelazioni della Serie A fino ad ora, e ha parlato del Napoli come squadra che merita lo Scudetto. Inoltre ha parlato anche del georgiano Khvicha Kvaratskhelia che ha definito il un grandissimo giocatore. Queste le sue parole: “Ad oggi la squadra migliore è stata il Napoli e ad oggi merita lo Scudetto. Kvaratskhelia è davvero un buonissimo giocatore e fino ad adesso ha fatto molto bene e sta dimostrando che nel campionato italiano può fare bene”.