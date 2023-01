Pioli: “Mi godrò la sfida tra Napoli e Juve, i 7 punti non sono ancora decisivi”

Stefano Pioli ha commentato Napoli-Juve durante la conferenza stampa di Lecce-Milan.

Il tecnico del Milan, reduce da una sconfitta arrivata nel finale contro il Torino di Juric in Coppa Italia, potrebbe giovare indirettamente del risultato di stasera: “Sarà una gran bella partita e me la godrò. Si affrontano due toscani che amano farsi battaglia, i 7 punti del Napoli sulla Juve sono tanti ma al contempo non decisivi per chiudere il discorso scudetto. Da un lato il calcio brillante degli azzurri e dell’altro una squadra che sa fare della concretezza la sua arma migliore”.