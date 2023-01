Criscito si confessa: “Sono tornato a Genova per amore, a Toronto non per soldi!

Domenico Criscito è tornato a Genova per la terza volta in carriera.

Come raccontato a Sky il difensore ha scelto di ritornare in terra ligure per chiudere definitivamente il cerchio da calciatore e prepararsi alla carriera da allenatore. Queste le parole del napoletano: “Sono tornato a Genova per puro amore, voglio dare il tutto per tutto in questi sei mesi che mancano per la maglia del Genoa e poi in futuro si vedrà cosa farò. Hanno detto che avevo scelto Toronto per una questione di soldi, invece volevo provare una nuova esperienza in un’altra realtà. Lì guadagnavo gli stessi soldi che mi ha offerto il Genoa l’ultimo anno qui”.