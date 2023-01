De Maggio: “Ho una sensazione, secondo me sarà lui l’uomo decisivo in Napoli-Juventus”

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è indubbiamente parlato del big match Napoli-Juventus, che andrà in scena stasera al Maradona. Oltre la partita, girano fuori varie opinioni su chi possa essere decisivo nella sfida. Su questo, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto: “Ho una sensazione. Stasera non sarà decisivo Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia oppure Stanislav Lobotka. Sono convinto che sarà Giacomo Raspadori l’hombre del partido”.