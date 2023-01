Sky – Le ultime sulle formazioni di Napoli-Juventus. Spalletti con i titolari, una sorpresa per Allegri

Le ultimissime sulle formazioni del big match Napoli-Juventus diramate da Sky Sport. Secondo quanto riportato, in occasione di questa delicata sfida, Luciano Spalletti è intenzionato a schierare i titolarissimi. Dunque, dentro Amir Rrahmani, Piotr Zielinski e Mario Rui, con Matteo Politano favorito per la fascia destra. Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, la sorpresa può riguardare Nicolò Fagioli, indicato come titolare a centrocampo, al fianco di Locatelli e Rabiot. Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik