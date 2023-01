Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole di sei capi di accusa per stupro ed uno per violenza sessuale. Il terzino francese sotto contratto con il Manchester City, arrestato nell’agosto 2021 a causa delle pesanti accuse, ha visto ricevere dei verdetti unanimi riguardo la sua non colpevolezza ai fatti contestati. Il difensore francese però, dovrà andare nuovamente a processo il giorno 26 giugno, perché su altre due accuse non è arrivato alcun verdetto.