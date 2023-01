Calciomercato – Giuntoli studia il profilo di Jashari: potrebbe sostituire Demme

Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro per monitorare eventuali colpi di mercato.

Il calciatore in questione sarebbe Ardon Jashari del Lucerna, squadra che partecipa al campionato di Super League svizzera. La notizia è stata riportata da Sky Germania, ma la trattativa potrebbe partire solo in caso anticipato di Diego Demme nella sessione invernale di mercato. Jashari piace a Giuntoli, che ha annotato il suo nome sulla lista dei desideri di mercato dopo l’ottima figura fatta ai mondiali in Qatar con la sua Svizzera.