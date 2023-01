Bruno Giordano: “Anche quando Maradona segnò quella magnifica punizione la Juve arrivava da 8 vittorie di fila”

L’ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Maracanà, in diretta su TMW. L’ex punta azzurra ha parlato della sfida di stasera, rievocando anche un ricordo storico, quella della celebre punizione di Maradona nel 1985 in area contro Tacconi. Come la Juventus odierna anche quella volta i bianconeri arrivavano a Napoli dopo 8 vittorie di fila. Queste le sue parole: “Il Napoli non deve avere paura della Juventus ma sempre rispetto. Non credo sarà la partita della paura, credo che entrambe vorranno dare un segnale importante al campionato. Vedo una partita molto equilibrata e gli episodi potranno risultare decisivi. Ricordo ancora il gol di Maradona in area contro la Juventus e quella punizione interruppe una striscia di vittoria che durava da 8 partite. Magari anche la scaramanzia può giocare qualcosa”.