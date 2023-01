Del Genio: “Allegri fa un giochino psicologico, bravo Spalletti a replicare e dire fatti oggettivi e reali”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A Paolo Del Genio ha parlato della partita tra Napoli e Juventus e delle dichiarazioni dei due allenatori. Del Genio dice che quello di Allegri è un giochino psicologico e che Spalletti ha fatto bene a rispondere con fatti oggettivi. Queste le sue parole: “Quello di Allegri è tutto un giochino psicologico. In conferenza parlano per poi arrivare ai loro giocatori, ma anche per marketing visto che ognuno di loro è un’azienda e deve enfatizzare dicendo che non erano i più forti ma sono stati bravi a vincere, però se perdono loro erano deboli. Tutto ciò di quella che ha detto Spalletti sulla Juventus sono fatti oggettivi perché ha parlato di cifre, non si può discutere quello che ha detto”.