Cruciani: “Stasera tiferò Juve, Napoli gestione virtuosa”

Durante il programma ‘Si Gonfia la rete’, in onda su Radio Crc, Giuseppe Cruciani ha rilasciato un’intervista per parlare di Napoli-Juventus.

Ecco le sue parole: “Stasera farò un tiepido tifo per la Juve. Non contro il Napoli, per la mia fidanzata e perché voglio vedere una bella partita. Non son dispiaciuto per Agnelli, sono vicende societarie che possono accadere. I processi sportivi sono molto cambiati, non più rapidi sono un po’ diversi per fortuna. Secondo molti, ciò che hanno scritto i pm nell’accusa sono già una certezza, ma dal punto di vista sportivo va fatta una distinzione. C’è da capire questi reati in cosa si concretizzano: in una penalizzazione? In una retrocessione? Vedremo”.

“Dal punto di vista della gestione societaria, la Juve ha preso una direzione da Cristiano Ronaldo in poi, che si è rivelata sbagliata, il Napoli invece ha intrapreso una via più virtuosa. Si può discutere sulle diverse gestioni, probabilmente ha fatto meglio il Napoli sia nella scelta dei giocatori che nella gestione. Non sopporto società che sono finanziate da ricchi signori arabi come il Psg ad esempio, a me non piacciono, ma non credo sia un problema di lealtà sportiva. Se si dice che la Juve ha mancato di lealtà sportiva perché il presidente ha ricapitalizzato vuol dire che una serie di aziende in Italia mancano di lealtà sportiva. Non è che tutte le società che sono in deficit sono da escludere. Qualcuno ha poca fiducia nella giustizia sportiva”.

Sulla questione ‘Vento del nord’: “L’Inter ha avuto un errore contro a Monza e se ci fosse questo vento del Nord, non sarebbe stato penalizzato. Al di là del famoso fallo di Pjanic, se il Napoli avesse vinto a Firenze, sarebbe stato ancora in corsa. Non credo che tutti i giocatori siano stati condizionati da quell’Inter-Juventus del giorno prima”.

Infine Cruciani ha concluso: “Napoli-Juve? Il Napoli può permettersi di perdere mentre se la Juve perde è quasi fuori. Il contraccolpo psicologico però vale per entrambe. Che il Napoli sia favorito io però ci credo. La Juve ha sbagliato acquisti, ha comprato giocatori che poi si sono rivelate delle pippe. Spero che stasera il campionato si riapra e se così fosse, sarebbe un bel test caratteriale per il Napoli”.