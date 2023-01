Pedullà: “Demme non ha preso una decisione sul suo futuro. In caso di addio, preferirebbe la Bundesliga”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato della situazione di Diego Demme, il cui futuro al Napoli è al momento incerto, attraverso il suo sito ufficiale. Secondo quanto riportato, in caso di partenza, il centrocampista preferirebbe proseguire la sua carriera in Bundesliga.

“Diego Demme non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, c’è tempo. Sarà lui a comunicare al Napoli le intenzioni, fermo restando che Spalletti – come per il portiere Sirigu – spera che possa restare. Ma il centrocampista intende riflettere bene: possibile che arrivano offerte importanti da altri campionati, tuttavia in caso di addio tra le tante opzioni preferirebbe la Bundesliga. Vi abbiamo parlato di Stoccarda e Bayer Leverkusen, potrebbe aggiungersi qualche altro club tedesco, in attesa di una decisione definitiva che non è arrivata”.