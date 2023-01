Corriere – Cheddira, il Bari vuole chiudere subito con il Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito della situazione legata a Walid Cheddira, attaccante del Bari. Il Napoli vuole prelevare il calciatore marocchino e attuale capocannoniere della Serie B. Su di lui non ci sono solo i partenopei, ma anche Lazio e Torino, oltre ad ulteriori club che potrebbero aggiungersi alla corsa. Secondo quanto riportato, la società biancorossa è consapevole di quale situazione si può creare, e conta di chiudere a gennaio per così conseguire un’importante plusvalenza. La dirigenza partenopea lascerebbe poi il giocatore in prestito in Puglia fino a giugno.