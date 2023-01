Un gesto di grande cuore quello di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli. Il calciatore, recatosi in città, ha fatto visita all’ospedale Santobono-Pausillipon, dove ha regalato attimi di felicità, oltre a dei doni per l’Epifania e allo scattare delle foto con i piccoli pazienti. Il tutto è stato diffuso attraverso il suo profilo Instagram.