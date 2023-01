Mattino – Altobelli: “L’Inter ha individualità, il Napoli ha il gioco migliore…”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Spillo Altobelli.

L’ex attaccante di Inter e Juventus si è soffermato sul big match di domani sera (ore 20:45, stadio San Siro) tra la squadra di Simone Inzaghi e il Napoli.

Queste le sue parole a riguardo: “Il Napoli è da preferire in difesa e in attacco. A centrocampo c’è equilibrio perché quello dell’Inter non scherza, anche se mancherà Brozovic, giocatore unico nel suo genere. Osimhen lo preferisco agli altri, è imprevedibile, più completo, ha tutto: velocità, potenza, fisicità, colpo di testa. Prima dello stop, aveva una media pazzesca: potrebbe anche vincere la classifica cannonieri. Lukaku è condizionato da troppi infortuni, non sappiamo qual è il suo attuale stato di forma ma resta fortissimo. Il georgiano è il più fantasioso, ha sorpreso tutti in Italia, ti può cambiare la gara in qualsiasi istante”.