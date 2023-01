Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, pare che il Napoli sia sulle tracce di un difensore a parametro zero per la difesa.

Si tratta di Evan Ndicka (classe ’99).

Il difensore centrale francese, questo giugno, è in scadenza di contratto con l’Eintracht Frankfurt ed è nella lista degli obiettivi del club partenopeo, nel caso in cui l’operazione Tiago Djaló non dovesse andare in porto.

Da valutare eventuali aggiornamenti a riguardo.