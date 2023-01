Gazzetta – Nainggolan: “Lobotka chiave importante contro l’Inter…”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Radja Nainggolan in merito al big match di domani sera (ore 20:45) tra Inter e Napoli.

Queste le parole del centrocampista belga: “Spalletti la partita vuol farla, attaccando, senza aspettare l’avversario. E credo che una chiave importante sarà Lobotka. Io lo conoscevo poco, ma sapevo che il tecnico lo voleva già all’Inter. Lo slovacco sa dare i tempi giusti. Mentre ai nerazzurri mancherà uno fenomenale come Brozovic. Ma è anche vero che Calhanoglu ha saputo far bene, pur non avendo la stessa fase difensiva”.

Poi, confronto tra Barella e Zielinski: “Il sardo ora trova il gol e soprattutto è l’anima dell’Inter. Dalla sua prestazione dipenderà molto l’atteggiamento dei nerazzurri. Zielinski ha grandi qualità e soprattutto sa trasformarsi da mezzala a sottopunta in un attimo, facendo saltare gli equilibri avversari. E poi mi ha sorpreso Anguissa, al Fulham non lo ricordavo così forte. Ma con Luciano…”.