2022 – I tre avvenimenti positivi per Napoli e per il Napoli – Al secondo posto…Il primato nel girone di Champions 2022/2023

Uno degli avvenimenti di maggior rilievo che ha caratterizzato il 2022 del Napoli, è sicuramente il primato nel girone di Champions League con Liverpool, Ajax e Rangers. Ad agosto, momento del sorteggio, questo girone sembrava potesse essere di ferro per il Napoli soprattutto per la presenza del Liverpool, finalista della scorsa edizione e dell’Ajax, squadra di grande prestigio che riuscì ad arrivare ad un passo dalla Finale nel 2019, eliminando tra le altre la Juventus. Quando poi è arrivato il momento di far parlare il campo, quest’ultimo ha remato dalla parte del Napoli con molta facilità. Il Napoli è riuscito ad accedere agli ottavi come prima del girone, con 5 vittorie e 1 sconfitta, all’ultima giornata in casa del Liverpool( sconfitta poi rivelatasi ininfluente grazie alla differenza reti). Un grande salto di qualità se si ripensa a quando il Napoli con Gattuso non riuscì a centrare la qualificazione in Champions, o quando con Ancelotti arrivavano sconfitte in casa contro squadre del calibro di Parma e Bologna. Ciò a testimonianza del grande lavoro effettuato in poco tempo dal presidente De Laurentiis e da tutta la società azzurra.