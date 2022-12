Continua la rassegna dedicata ai Mondiali in Qatar e ai protagonisti del Napoli che vi hanno preso parte con le rispettive Nazionali.

Oggi parliamo di chi è arrivato secondo nella nostra classifica personale tra i 5 azzurri: stiamo parlando del polacco Piotr Zielinski.

Avversario e rivale del Messico di Lozano, Zielinski ha giocato 4 partite ed è uno dei due azzurri che ha superato la fase a gironi in Qatar.

Per Zielinski il cammino è arrivato al capolinea contro la Francia di Mbappe, in una partita in cui poteva segnare lo 0-1 e cambiare le sorti di quell’ottavo.

8 giorni prima aveva siglato un goal contro l’Arabia Saudita, ma per il resto le sue prestazioni sono state inconsistenti, come il resto della squadra, ed è per questo che è stato sollevato il ct.

In questi Mondiali, Zielinski non è riuscito ad essere protagonista come nel Napoli, anche per via del sopracitato gioco molto difensivo e volto a sfruttare solo le ripartenze che non sempre hanno pagato.