Pagellone Napoli 2022 – Centrocampisti

Siamo al giro di boa in questa particolare stagione in cui un mondiale si è meso di mezzo e ha modificato il regolare svolgimento della stagione. Napoli primo in classifica e a +8 dalla seconda, girone di Champions vinto.

Di seguito i voti a coloro che nella prima parte di stagione davvero hanno fatto sognare il popolo partenopeo:

Lobotka: 8 – Insostituibile. Quando non c’è la sua mancanza si sente: è troppo importante per questo Napoli. Il suo equilibrio palla al piede, la sua capacità di smistare i palloni da una parte all’altra, talvolta anche inserimenti vincenti: semplicemente insindacabile.

Zielinski: 7,5 – Rigenerato. Il centrocampista polacco si è lasciato alle spalle la scorsa stagione grazie anche al cambio di modulo. Maturità finalmente raggiunta e la sua freschezza cambia ritmo alla gara.

Anguissa: 7,5 – Ha trovato i suoi primi gol in maglia azzurra, in Champions League ed in campionato. Con le sue “veroniche” e il suo fisico mescolato all’ottima tecnica lo catalogano come uno fra le migliori mezz’ali d’Europa.

Elmas: 6,5 – E’ stato in silenzio, ha aspettato il suo turno ed è stato decisivo. Nono stante la piccola bufera sui social, è rimasto concentrato e nelle ultime partite prima dello stop ha sostituito Kvaratshkelia nei migliori dei modi.

Demme: INSUFFICIENTE – Tormentato dagli infortuni non ha potuto esprimere il suo valore in campo ma la bufera che ha scatenato durante l’inizio della stagione dopo l’infortunio rifilatogli da Anguissa non gli permette di raggiungere una valutazione positiva.

Ndombele: 6+ – Inizio in salita ma poi riscatto. Indubbiamente calciatore dalle grandi qualità, la fiducia è un aspetto fondamentale per lui.

Gaetano: 6 – Ha fatto il suo dovere, chissà se troverà più spazio in futuro.