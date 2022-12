Gazzetta – Salernitana sulle tracce di Demme, ma la trattativa con il Napoli è complessa

La Salernitana non molla Diego Demme. Il club granata è sulle tracce del centrocampista, ma la trattativa è più complicata del previsto viste le richieste del Napoli. La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, svela le ultime novità:

“Diego Demme resta nel mirino della Salernitana, anche se la trattativa è particolarmente complessa. Da tempo il club granata è sulle sue tracce, ma sul centrocampista ci sono tante società, non soltanto italiane. L’operazione è estremamente difficile anche per l’elevato ingaggio del giocatore ma la Salernitana non ha perso le speranze”.