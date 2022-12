La Gazzetta svela un retroscena: “Ecco come è nato il feeling tra Spalletti e Osimhen”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando un importante retroscena. Secondo il quotidiano il feeling tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen sia nato dopo un’incomprensione tra i due:

“Con Luciano Spalletti il rapporto si è cementato quest’estate paradossalmente dopo un clamoroso rimprovero pubblico da parte del tecnico toscano. Osimhen nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro fu mandato in anticipo negli spogliatoi dall’allenatore del Napoli; perché reo di aver protestato in maniera eccessiva un mancato fischio in partitella. Il giorno dopo, però, Spalletti andò a cercare il suo attaccante per stringergli la mano, un gesto di fiducia e di “pace” che ha fatto scoccare la scintilla tra i due, il cui feeling oggi è ai massimi livelli”.