CdM – Stadio Maradona, stanziati 500mila euro per lavori di restauro: le ultime

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, fa il punto sui soldi stanziati dalla Regione Campania per alcuni lavori di restauro allo stadio Diego Armando Maradona. La Giunta Regionale ha messo a bilancio 500mila euro destinati al processo di ristrutturazione dell’impianto sportivo in vista delle qualificazioni di Euro2024.

“La Giunta regionale della Campania ha deliberato lo stanziamento di 500mila euro per altri lavori di ristrutturazione all’interno dello stadio Maradona, in vista dell’incontro internazionale tra Italia e Inghilterra in programma il 23 marzo prossimo” si legge sul quotidiano.